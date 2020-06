Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia: "A mí me molestaron ciertas actitudes"

Daniela Darcourt encendió las redes sociales y farándula peruana con sus últimas declaraciones. Resulta que la cantante comentó el motivo por el cual tiene un cierto grado de "enemistad" o rivalidad con Yahaira Plasencia, quien, según la intérprete de “Señor mentira”, tuvo una mala actitud en un momento determinado.

La salsera brindó una entrevista pública para el argentino Julián Zucchi, en la cual no dudó ni tuvo problemas en contar el motivo por el cual no mantiene una buena relación con la actual pareja de Jefferson Farfán.

Cabe resaltar que siempre ha habido "tensión" al mencionar los nombres de ambas cantantes, pero no se sabía el motivo real por el cual nunca se habrían llevado bien. Sin embargo, tras un buen tiempo con la intriga, Daniela Darcourt reveló que fue Yahaira quien inició todo.

“En su momento a mí me molestaron ciertas actitudes. Justamente en El artista del año me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que si yo iba, ella no lo iba a hacer, y eso me molestó mucho”, expresó Daniela Darcourt.

Finalmente, la cantante añadió que si la mala relación continúa hasta el día de hoy es por culpa de la ‘Reina del totó’. “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese dime y direte que dura hasta ahora, pero ella hace las cosas a su manera y yo a la mía”, culminó.