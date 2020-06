Clarivett Yllescas celebra el Día del Orgullo con foto desnuda junto a su novia

El Día del Orgullo Gay se celebra por todo lo alto. Este año, la marcha por este especial día que conmemora y pide la igualdad de derechos para todos, se vio frustrada de manera presencial, pero no fue motivo para dejarla abandonada. Cientos de personajes se sumaron a través de las redes sociales, como, por ejemplo, Clarivett Yllescas, voleibolista que compartió sensual fotografía junto a su novia en Instagram.

La deportista conmemoró el Día del Orgullo Gay demostrándole a sus seguidores lo feliz que es junto a Patricia Graterol, su novia. Yllescas no dejó nada a la imaginación y demostró con una amorosa fotografía de ambas, el cariño y aprecio que se tienen.

“Orgullosa de quien soy y lo feliz que estoy”, comentó Clarivett Yllescas quien nunca negó su opción sexual y desde hace mucho tiempo se muestra tal cual es junto a su novia por sus redes sociales.

La fotografía que en tan solo una hora tiene más de 3 mil likes, muestra a ambas desnudas y dándose un tierno beso.

Es importante señalar que, a raíz de esta fotografía, sus miles de seguidores en Instagram han aplaudido la relación y admirado el respeto que ambas se tienen. Ambas suelen intercambiarse diferentes mensajes de amor en sus fotografías.

Finalmente, una de las figuras que comentó esta postal para mostrarles todo su respaldo fue el futbolista peruano Luis Advíncula, quien puso: “Las quiero mucho mis favoritas”, esto en la misma red social.

Ricardo Morán también mandó un fuerte mensaje a la comunidad LGTBI

El productor también envió un mensaje a todos sus seguidores en el Día del Orgullo y tuvo un buen recibimiento por su video. "Si aún no has salido del clóset, tengo que pedirte que lo hagas, todo va estar bien. La vida siempre mejora del otro lado. Cada persona que lo hace ayuda a un padre a aceptar a un hijo, y a un hijo para aceptarse, hazlo no solo por ti sino por todos", expresó.