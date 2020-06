Ricardo Morán difunde un emotivo y contundente saludo por el Día del Orgullo LGTB [VIDEO]

A través de sus redes sociales, Ricardo Morán publicó un video en el que habla sobre el Día del Orgullo LGTB, explicando un poco lo que vive dicha comunidad en la sociedad peruana y en todo el mundo.

Al inicio de su video explica por qué se celebra, a su opinión, ese día, resaltando que sirve como arma para defenderse de todas aquellas personas que tienen una actitud hostil frente a esta importante minoría.

"¿Por qué celebramos el orgullo? Porque el orgullo es nuestra arma para defendernos de un mundo que todavía sigue siendo hostil. Todos los días nos enfrentamos a personas que nos hacen sentir menos, que no tenemos los mismos derechos", indicó el productor de Yo soy.

También aprovechó la coyuntura para darle un llamado de atención a las empresas que utilizan esta celebración para beneficios propios si es que no se comprometen a un verdadero cambio.

"Necesitamos políticas concretas. No se suban al carro si no van a aportar para la gasolina. No nos usen, ayúdennos", enfatizó Morán.

Por último, pero no menos importante, el jurado de Yo Soy le dio un mensaje de apoyo para los que aún no han podido dar el gran paso de salir del clóset.

"Si aún no has salido del clóset, tengo que pedirte que lo hagas, todo va estar bien. La vida siempre mejora del otro lado. Cada persona que lo hace ayuda a un padre a aceptar a un hijo, y a un hijo para aceptarse, hazlo no solo por ti sino por todos", enfatizó.