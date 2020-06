'La Pánfila' se pronuncia tras vencer a la COVID-19: "Valoro más la vida, a la familia y a los verdaderos amigos"

María Victoria Santana Díaz, Pánfila, anunció que ella y sus papás superaron el coronavirus que se les detectó en mayo. Ella brindó una entrevista para El Popular en la que narró los momentos de angustia, tensión e incertidumbre que vivió.

"Lo que pasé no lo deseo a nadie, fueron momentos complicados, difíciles. Soy cabeza de familia, velo por mis hijos y mis padres, gracias a Dios mi padre está bien. Ahora valoro más la vida, los momentos que paso junto a los míos", expresó.

La actriz cómica contó para el mencionado medio de comunicación que actualmente sufre de una crisis económica, sin embargo, se siente aliviada porque ya se sanó y ahora puede abrazar a sus seres queridos.

“Es la verdad (no tiene dinero), esta enfermedad se llevó todo mis ahorros y la ayuda que me dieron. La vida no tiene precio, ahora lo sé más que nunca; aunque tengo facturas que pagar, tengo manos para trabajar. Saldré adelante”, detalló.

La artista también reveló que su padre no usa balón de oxígeno pero tiene los pulmones 80 % dañados. "Es una persona vulnerable pero con el cuidado que le dimos en casa superó el virus. Está con medicación y toma antibióticos", contó.

'La Pánfila' recordó que el estrés y la preocupación le pasó factura porque estaba muy preocupada. " (...) Mi cuerpo ya no daba. Gracias a Dios mis padres, mi hijo y yo estamos bien ahora”, relató.

Además, agregó que está trabajando en la modalidad online. “Estoy haciendo shows virtuales, no son muchos, pero algo cae. No 'chorreará', pero 'gotea', es la única entrada que tengo por ahora”, explicó.

