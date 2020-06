Mia Khalifa recibe total apoyo en campaña para eliminar sus videos

La exactriz porno Mia Khalifa se encuentra atravesando por un duro momento en su vida. Alejada de la industria de las películas para adultos, ahora es comentarista deportiva y se ha mostrado mortificada por los abusos que recibió en su etapa como actriz. No obstante, ha agradecido el gran apoyo de todos sus seguidores, quienes incluso han creado una campaña en su defensa.

Mia grabó 11 películas en el año 2014. Aunque, ese mismo año decidió dejar la industria de la pornografía, ya que, como ella misma ha dicho, fue uno de los mayores errores de su vida. Durante esta etapa, la modelo reveló haber sufrido algunos abusos por parte de la empresa BangBros, señalando que un fotógrafo se propasó con ella e incluso colgaron material suyo sin darle la paga acordada..

Por tal motivo, tras las últimas publicaciones de la libanesa en Twitter y en las que cuenta a detalle todo el hecho traumático que vivió, miles de devotos de la exactriz se unieron y crearon la campaña Justice For Mia Khalifa, la cual por el momento ha recaudado más de 770 mil firmas en la página Change.org, plataforma en la que se ha desarrollado esta misión que tiene como finalidad eliminar los videos pornográficos de la modelo.

I’ve never spoken about this because I was made to feel as though I couldn’t tell my story without being derided by the general public.



I feel safe now, and I also feel the need to unload some things that have haunted me during my brief stint in the industry. — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

Tras esto, Mia Khalifa se ha mostrado muy agradecida con todos sus fans alrededor del mundo. “¿La generación Z duerme? Estoy realmente preocupada. Los amo a todos los que firmaron, están invitados a mi fiesta de cumpleaños. Es una lista de invitados, no una petición”, expresó mediante Twitter.

Does Gen Z sleep? I’m actually worried. Y’all I saw this like 30 minutes ago on tiktok and it had 500 signatures 🥺♥️ I love y’all so much everyone who’s signed this is invited to my birthday party. It’s a guest list not a petition 😌 https://t.co/cB7YDkPtwF — Mia K. (@miakhalifa) June 25, 2020

El caso ha impactado tanto en la industria pornográfica, que otros actores y actrices, como Rachel Starr, han decidido manifestar su apoyo mediante redes sociales. “Me rompe el corazón que hayas tenido experiencias tan horribles en la industria para adultos. ¡Te animo a que digas la verdad! Todos tenemos diferentes experiencias y es importante revisar todo el contexto de posibilidades. Te mando mi apoyo, querida”, publicó la estrella.