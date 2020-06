Adal Ramones sobre Nicola Porcella: "No lo he visto" [VIDEO]

La llegada de Nicola Porcella a tierras mexicanas causó gran revuelo en nuestro país pero parece que no fue tanto así en el país azteca ya que Adal Ramones aseguró no haberlo visto ni a él ni al programa en el que trabaja.

En una entrevista con radio Capital, el conocido conductor televisivo fue preguntado sobre Guerreros 2020, programa de Televisa, y también por la presencia de Porcella pero él confesó no haber visto televisión de señal abierta.

Debido a ello, Adal Ramones no ha visto al exfutbolista de Sport Boys pero intentará hacerlo en los próximos días para enterarse un poco más al respecto.

"No lo he visto. Si está por acá trataré de monitorearlo. Tengo que admitir que no he encendido la televisión. He visto un par de series o cosas así pero la TV abierta no la encendí para nada", explicó el mexicano.

Como se sabe, Porcella causó gran polémica al irse a México porque abandonó el Perú cuando las fronteras estaban cerradas.

Se dice que su salida se habría dado a través de un vuelo humanitario con papeles de Televisa, indicando que su llegada a México era por temas laborales.