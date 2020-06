Bruno Pinasco respondió a usuario que le comentó que la homosexualidad es una enfermedad

El conductor de Cinescape, Bruno Pinasco, no toleró un comentario homofóbico en su cuenta de Instagram y respondió sutilmente, generando que la mayoria de sus seguidores aplaudan dicha acción.

Pinasco realizó una publicación que llamaba a la reflexión en el Día del Orgullo LGTB: "Si crees que es todo un gran chiste de gente escandalosa o un evento innecesario, solo te pido que entres a Google e investigues de que se trata todo esto", escribió el conductor.

Esas palabras de Pinasco fueron acompañadas por un corazón con los colores de la comunidad LGTB, lo cual habría desatado el odio en un usuario de esta red social, quien escribió: "Deberían entender y respetar. Debe ser feo tener esa enfermedad".

La furia de los seguidores del conductor de América TV empezó a subir como la espuma hasta que él mismo decidió pronunciarse en la publicación de una forma muy peculiar.

"¿Me mandas el archivo de la Organización Mundial de la salud donde dice que es una enfermedad? Sabias que no existe tal informe? No hay una sola entidad seria en este planeta que así lo diga. Te invito a entrar a Google y averiguar, no te quedes en la ignorancia. "escribió.

Como era de esperarse, Bruno Pinasco recibió varios elogios por su respuesta, aunque también hubo más homofóbicos que decidieron hacer de las suyas y seguir insultando.