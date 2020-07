Jean Deza y Jossmery Toledo confiesan sus intimidades durante transmisión [VIDEO]

Jean Deza y Jossmery Toledo volvieron a mostrarse juntos públicamente. En esta ocasión, la pareja hizo una transmisión vía Instagram ya que están distanciados por motivos laborales. Durante el streaming, ambos hicieron grandes revelaciones sobre sus intimidades e incluso se refirieron al próximo encuentro que disputará el 'Ratón' con la camiseta de Binacional.

Jossmery Toledo consultó a Jean Deza si se había bañado y el futbolista sorprendió a todos al confesar que no lo había hecho debido al fuerte frío que corre hoy en día en Juliaca.

"¿Te has bañado no?", fue la pregunta de la expolicía. "Ayer no, hacía mucho frío", reveló el 'Ratón'. Al escuchar esto, la popular 'reina de TikTok' se rió y bromeó con el futbolista: "Pañito húmedo nada más".

Jean Deza agregó que usó unos pañitos y también talco. Jossmery Toledo volvió a sonreír y confesó públicamente que ella le enseñó eso. "Las mías ah. Yo te he enseñado a talquearte", sostuvo la expolicía.

Posteriormente, Jean Deza leyó un comentario que le dejó un seguidor de Instagram. "Nunca vuelvas a Alianza dicen. Igual, la primera fecha es con ellos", sostuvo el futbolista.

Jossmery Toledo no dudó ni un segundo en manifestarse al respecto. Sí, no me lo voy a perder para nada. Ya sabes cómo vas a celebrar tu gol, ¿no?", dijo entre risas la expolicía. Por último, el 'Ratón' le contestó que haría un saludo peculiar.

Jean Deza no hace caso a críticas

Jean Deza aseguró que "la gente habla tonterías" y que no hará caso a los malos comentarios. "Como siempre he dicho, yo escucho nada más. Mientras tenga dos brazos y dos piernas, yo voy a seguir", señaló. Por su parte, Jossmery Toledo le mostró su apoyo. "Sí, bueno igual, mientras tu familia, tus amigos y yo te apoyemos, suficiente", concluyó la expolicía.