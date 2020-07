Magaly sobre Jossmery Toledo: "No tiene talento, vive detrás de la pareja" [VIDEO]

Jossmery Toledo y Jean Deza hicieron una trasmisión por redes sociales y hablaron sobre diversos temas, entre ellos el ámbito futbolístico. La expolicía le pidió al 'Ratón' que celebre el gol si es que llega anotarle a Alianza Lima, rival del Binacional en la fecha de reinicio de la Liga 1.

"Nunca vuelvas a Alianza dicen. Igual, la primera fecha es con ellos", dijo Jean Deza en la transmisión. "Sí, no me lo voy a perder para nada. Ya sabes cómo vas a celebrar tu gol, ¿no? El saludo, el saludo", contestó Jossmery Toledo.

Posteriormente, Jean Deza dijo que no haría caso a las críticas que recibe ya que posee piernas y brazos para seguir adelante. Estas palabras causaron gracias a Magaly Medina. "Mientras que juegues con las piernas y dejes de usar los brazos para tener la botella, fenomenal seguramente te va a ir, porque la gente ordenada y disciplinada sí consigue cosas, sobretodo en el deporte", sostuvo la presentadora.

Asimismo, la popular 'Urraca' criticó a Jossmery Toledo por asegurar que ella le enseñó a usar el talco a Jean Deza. "¡Ni que fuera bebé! Tremendo hombre y talqueándolo, ¿también le vas a enseñar a ponerle su pañal?", dijo.

De acuerdo con Magaly Medina, la expolicía no puede brillar con luz propia porque no cuenta con un talento. "¡Más figuretis son este par! Lo que pasa es que la Jossmery Toledo tiene algo, no tiene un talento natural, no tiene nada, ella tiene que vivir a través de la pareja que tiene, para que la pareja le dé un poquito de brillo", agregó la conductora.

Por si fuera poco, la pelirroja señaló que Jossmery Toledo busca estar vigente en las pantallas y le envió una fuerte indirecta a Jean Deza. "Jossmery está mosca tratando de que nadie la olvide. Eso va a hacer cuando meta goles, si es que los mete, si es que no se va de juerga en Juliaca, si de repente hace mucho frío y te tomas todo el ron que encuentra por ahí o todo el aguardiente", concluyó.