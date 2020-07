Atacan a Magaly Medina por criticar a Toño Centella: "Eres bien cara de suelo"

Twitter fue el campo de batalla entre Magaly Medina y un usuario que se atrevió a llamarla “conchuda” y a expresarse acerca de su padre. La conductora televisiva no dudó en responderle a un cibernauta que defendió a Toño Centella, pues hace poco la ‘Urraca’ había tenido algunos comentarios sobre él en su programa.

La comunicadora ha declarado en varias ocasiones que no le gusta responder críticas y que está agradecida con quienes se las brindan, pero en esta ocasión no pudo contener su furia al ver que mencionaban y atacaban a su amado progenitor.

Ocurre que, un usuario en Twitter decidió criticar a la conductora por el video de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en el que se le ve festejando durante la cuarentena por el coronavirus. No obstante ahí no acabó todo, ya que se refirió al padre de Magaly Medina.

“Eres bien cara de suelo. Hoy criticabas a Centella, decías que tiene 5 hijos de madres diferentes, y ¿tu padre cuantos hijos tiene de madres diferentes? No seas conchuda, si tu padre también fue un sinvergüenza. Criticas a borrachos cuando tu esposo y tu también son borrachos”. Expresó el usuario Fanny Castagnino.

Tras ello, la comunicadora no dudó en defender a su familiar. "¿Perdón? ¿Quién eres tú para hablar de un tema que no conoces? Mi padre estuvo casado antes de hacerlo con mi mamá y jamás dejó hijos regados por el mundo. No te atrevas a hablar de un maravilloso hombre, trabajador, honesto y responsable como pocos. Estoy orgullosa de ser su hija”, respondió.

Con lo ocurrido, los comentarios comenzaron a estallar con personas señalando que, “Ahora entiendes lo que se siente que se metan con temas de tu familia”. Incluso hubo quienes expresaron, “Eso sienten cuando molestas a la mamá de la ‘Foquita’ y Yahaira”.