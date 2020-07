Susy Díaz a Angie Arizaga: "Tienes 3 millones de seguidores y ni una pareja"

Susy Díaz no dudó en expresar su intriga sobre la soltería de Angie Arizaga. Además, le reclamó a la concursante de Esto es Guerra por la interpretación que realizó sobre ella en Dale al Play.

Durante el programa En Boca de Todos, la famosa ’Chuchi’ comenzó a referirse sobre la gran cantidad de seguidores que tiene la chica reality en Instagram, ya que posee más de 3, 5 millones de fanáticos atentos a sus publicaciones, pero por el momento se encuentra soltera.

“Angie no entiendo, tú tienes 3 millones de seguidores y no tienes ninguna pareja que te siga. Yo no tengo tantos seguidores, pero tengo un marido que me sigue y estoy feliz. De esos 3 millones no ha caído nadie, con ese cuerpazo, con tu cara de muñeca, no tienes a nadie , no entiendo”, expresó Susy Díaz.

Ante tales palabras, la concursante de Esto es Guerra no dudó en responderle, pero de manera educada. “Creo que soy una mujer muy difícil, me he vuelto muy complicada”, señaló la expareja de Nicola Porcella.

Finalmente, la excongresista también reveló que sintió cierta incomodidad con la imitación realizada por Angie. “A mi lo que me ha molestado es que estás bailando como si yo estuviera vegetal, media cojeando, un poco más y me pones muletas”, culminó.