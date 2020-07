Nicola Porcella sufre aparatosa lesión y teme lo peor en su carrera [VIDEO]

Nicola Porcella está en mala racha. El popular 'capitán histórico' volvió a lesionarse durante uno de los difíciles circuitos de Guerreros 2020, la versión mexicana de Esto es Guerra. El chico reality tuvo que ser tratado con urgencia por los paramédicos porque el dolor que tenía era muy fuerte.

Pese a su lesión, Nicola Porcella finalizó la competencia, porque, según él, no podía abandonar a su equipo. Esto habría empeorado su situación, al punto que una de las doctoras le recomendó que no continué en las competencias de Guerreros 2020.

"Hay que ir al hospital, a la clínica para sacar una radiografías. La doctora me ha dicho que no (siga jugando). No quiero irme", fueron las primeras palabras de Nicola Porcella.

Posteriormente, aseguró que continuó con la competencia porque no quería dejar solos a sus compañeros. "Yo quiero estar con mis amigos con mis compañeros no puedo dejarlos solos. Si terminé el juego fue por ellos para no dejarles sin ese punto", dijo.

Por último, Nicola Porcella señaló que este ha sido el dolor más fuerte que ha sentido desde que ingresó a los realitys de competencia, motivo por el que podría incluso salir de Guerreros 2020, dependiendo de los resultados.

"Yo tengo 8 años haciendo este reality en Perú y nunca había sentido un dolor igual. Espero que solo haya sido un golpe y nada más", concluyó el expresentador.