Daniel Urresti trolea en vivo a Juliana Oxenford y ella responde [VIDEO]

El congresista Daniel Urresti se presentó el pasado 1 de julio en el noticiero "Al Estilo Juliana", el cual es conducido por Juliana Oxenford. Ambos hablaron sobre las recientes decisiones que han tomado el Ejecutivo y Legislativo durante varios minutos; sin embargo, cuando la conversación llegó a su fin, ambos protagonizaron un momento que quedará en el recuerdo.

Resulta que Juliana Oxenford tenía que finalizar la entrevista, pero Daniel Urresti continuaba hablando. La periodista tuvo que cortarlo y manifestar que la charla había llegado a su fin debido a que el tiempo les ganó.

"Congresista, me gana el tiempo", sostuvo la periodista. Al escuchar esto, el parlamentario no dudó en trolearla en vivo. "Bueno, ándate, yo me quedo conduciendo", sostuvo el congresista.

Juliana Oxenford se rió de las palabras de Daniel Urresti y le respondió instantáneamente. "Le encantaría a usted, con tal de estar en todas y figuretear, no lo dudo", sostuvo la conductora de "Al Estilo Juliana".

El congresista volvió a contestarle: "Pero, si no te alcanza el tiempo". Por su parte, Juliana Oxenford aprovechó lo dicho por Daniel Urresti para hacer una promoción. "Este horario no ni tampoco de 6 a 7 porque arranca el lunes La Reina del Flow que es un tremendo novelón, así que tiene que buscarse otro espacio. Gracias señor Urresti", sostuvo.

Cabe señalar que esta no es la primera que vez que ambos personajes nos regalan un momento icónico. Hace unos meses, Daniel Urresti aseguró que Juliana Oxenford le para llamando para tener entrevista. La periodista mostró su asombro y le contestó con todo.