Magaly Medina arremete contra Lucho Cáceres: "Quédate en el basural de donde saliste"

Lucho Cáceres, mediante su cuenta de Facebook, le recordó a la periodista Magaly Medina el tiempo que estuvo en prisión tras perder un juicio por difamación contra el jugador de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, escribió al inicio del post.

“Cuatro sentencias condenatorias por delitos similares, consentidas y ejecutoriadas, una de ellas con pena privativa de la libertad, son el más tangible ejemplo. Y a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”, finalizó.

No obstante, la comunicadora en la reciente edición de su programa 'Magaly TV, La Firme' le respondió muy molesta. “Si vamos a hablar de rehabilitación, estoy totalmente rehabilitada. Cada vez que he sido sentenciada, he cumplido con todo [...] Dime tú, y quiero que me contesten porque esto lo has dicho públicamente: ¿tú ya estás rehabilitado?”, señaló.

“¿Este señor al que mis cámaras mostraron así (policía lo detuvieron) viene a darme lecciones de moral? Por favor, quédate en el basural de donde saliste”, expresó Magaly Medina.

"Tú qué tienes en el Poder Judicial. ¿Eres Ministro de Justicia?¿Eres de repente un Richard Swing del Ministerio de Justicia? (...) Qué tanto te consideras como un hombre que puede dictaminar el futuro legal de una persona para que afirmes públicamente que se me vienen más juicios o más sentencias condenatorias”, sentenció la comunicadora.