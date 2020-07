Juliana Oxenford a sus detractores: "Hay que ser bien estúpidos si creen que no viajo en combi"

Juliana Oxenford está nuevamente en medio de la polémica, ahora tras las declaraciones que sostuvo acerca de los trabajadores y la necesidad de utilizar las combis repletas. Por ello, tras una lluvia de críticas, la periodista decidió expresarse a través de Instagram.

Hace poco la conductora señaló que no era necesario subir a una combi o micro para llegar al trabajo, lo que causó la furia de miles de usuarios en redes sociales que rápidamente comenzaron a atacarla diciendo que ella nunca había viajado en transporte público y por eso realizaba dichos comentarios.

No obstante, tras todas esas críticas, Juliana Oxenford decidió declarar. “Yo entiendo que el próximo año es campaña, son elecciones y justo a estas alturas, a quienes somos periodistas críticos nos dan con palo y salen los 'trolls' a insultar. No es que me duela pero me jod… la mentira, la gente trata de tergiversar lo que digo”, comenzó.

Tras ello, la periodista recalcó que ella siempre ha viajado en micros, por lo que le parecen injusto los comentarios. “Al colegio nunca fui en movilidad, siempre me fui en micro con mis hermanos. He hecho toda mi carrera universitaria en micro, y no solo a la universidad, sino que también a América y a la radio. Era la única manera de poder tener una beca en la universidad, porque no podía pagar mis estudios”, añadió Juliana Oxenford.

Finalmente, mandó un fuerte mensaje a todos los detractores que han aparecido en estos últimos días. “Me van a decir a mí que no he andado en combi, hay que ser bien estúpido. Prefiero llegar un poco más tarde a trabajar, esperar un poco más, a exponer a ese nivel el contagio. A eso me refiero, pero lo sacan de contexto”, culminó la comunicadora.

Recordemos que todo comenzó a raíz de la crítica hacia los medios de transporte, ya que estos han estado repletos desde su regreso a las calles y se convirtieron en un foco de contagio. No obstante, como mencionaban en redes sociales, el problema es que “si las combis no están llenas, ganan muy poco”.