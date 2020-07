Rosángela Espinoza se casa y quiere tener gemelos con novio arequipeño

Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores al confirmar el casamiento con su novio. La 'Chica selfie' fue consultada en el programa Estas en todas y no dudó en expresar la emoción que tiene. En tanto, la también concursante de Esto es guerra manifestó que desearía ser mamá de gemelos.

La modelo, que posee más 3 millones de seguidores en Instagram, reveló los detalles que tiene planeados con su pareja, natural de Arequipa. Conductores del programa de espectáculos quedaron estupefactos tras recibir la noticia.

“Claro que deseo tener hijos, quiero tener mis bebecitos. Me gustaría que sean gemelos. No me gustaría optar por llevar algún tratamiento, sino que todo fuera de forma natural, eso es lo que hay que intentar. Además, todo ya está conversado con mi novio”, indicó Rosángela.

Por otro lado, la extravagante modelo aseguró que sueña con tener una enorme barriga para luego pasear en coche a sus dos retoños.

“Me gustaría tener una barriga grande y luego poder ir con mis dos cochecitos a todos lados”, manifestó en el programa Estás en todas.

“Este año termino mi carrera de Marketing y el próximo será el matrimonio... obviamente se tiene que dar (el anillo de compromiso) y creo que de aquí a unos dos años ya me podrán ver con mi pancita. Seré una flaca con nudo”, comentó la modelo, quien este 19 de julio cumplirá 31 años.