Alex Lora compone canción en homenaje a los que perdieron la batalla ante la COVID-19 [VIDEO]

El coronavirus registra, hasta el momento, más de 11 millones casos y alrededor de 536 000 muertes en el mundo, según el portal Worldmeter. Aunque algunos países ya levantaron la cuarentena y los gobiernos han aprobado el reinicio de algunas actividades, el virus continúa cobrando víctimas.

En ese contexto, el cantante Alex Lora compuso un tema para rendir un homenaje a las personas que perdieron la batalla contra esta enfermedad. Así lo anunció en una entrevista para el programa Hablemos de COVID-19 de TV Perú.

“Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar. Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas, de todos mis problemas hoy me quiero olvidar, por eso quiero estar con mis amigos, con todos mis amigos hoy quiero yo estar”, se escucha en una de las primeras partes de la canción.

Asimismo, el vocalista de El Tri reveló el motivo por el cual se decidió a componer la nueva producción musical. “Precisamente la tristeza de todos los que se nos han adelantado, esta situación me hizo inventar esta rola dedicada para los amigos que están en el cielo”, expresó.

El intérprete de "Piedra rodantes" recordó sus conciertos en nuestro país. “Nosotros hemos ido a Ica, Iquitos, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Chiclayo, Chimbote, Cusco y Lima. Hemos estado ‘rocanroleando’ durante 30 años en el Perú", agregó

Por otra parte, la esposa de Alex Lora, envió un mensaje para todas las personas puedan afrontar este complicado momento. “A todas las familias (les aconsejo) que estén unidas. Es una prueba que Dios nos puso, una prueba de resistencia. Les recomendamos que se cuiden muchísimo, la desesperación por trabajar y comer obliga a salir, pero aguanten más en casa para tener salud”, señaló 'Chela'