Daniela Darcourt muestra su increíble parecido con Sasha Grey [VIDEO]

La salsera Daniela Darcourt quedó sorprendida con los comentarios de sus fanáticos, quienes indicaron que tiene un gran parecido con la exactriz de cine para adultos, Sasha Grey.

Es más, ella ha contado en su cuenta de Instagram que no es la primera vez que le hacen ese tipo de comentarios pues en repetidas oportunidades ya había leído lo mismo en sus publicaciones.

"¿Todo bien con mis fans? ¡Lo que hace la cuarentena, caray!, ¿Ustedes que piensan?", dijo Daniela.

Para mostrar pruebas de este tipo de comentarios, la peruana mostró lo que sus fans le dicen, provocando que más personas analicen y vean el parecido del que tanto se habla.

Estas comparaciones le ha generado una serie de confusiones a Daniela, quien decidió preguntarle a sus fans si existe o no un parecido con la reconocida Sasha Grey.

"No es la primera vez que me lo dicen, me lo han dicho varias veces y me da mucha risa, pero no sé de donde sacan eso eso, pero abro trivia pública ¿me parezco a Sasha Grey?", comentó la cantante en sus historias de Instagram.