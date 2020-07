Amante de la esposa de Will Smith reveló que el actor les dio la bendición

¿Matrimonio de tres? En una reciente entrevista en el programa The Breakfast Club, el nombre de Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith fue tema de conversación, luego de que el rapero August Alsina, de 27 años, confirmara que mantuvo una relación con la esposa del actor. Para sorpresa de muchos, el cantante indicó que el artista aprobó el romance.

Pero, ¿cómo sucedió este acontecimiento? La historia empieza a mediados del 2015, cuando el rapero entra al círculo social de Jaden Smith, uno de los hijos de la pareja. Sin embargo, aquel suceso no habría sido un affaire en secreto, dado que de acuerdo a las declaraciones de Alsina siempre hubo consentimiento por parte del actor de Hollywood.

"Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, contó el artista de Nueva Orleans durante la entrevista.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, manifestó.

Por otra parte, August Alsina se sintió mortificado y decidió dejar las cosas en claro acerca del romance que tuvo con Jada, resaltando que jamás ha sido "un destroza hogares".

“He perdido dinero, amistades... Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, insistió. “Todo eso me destrozó... Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”, sentenció.