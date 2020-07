Lorena Álvarez explota en vivo contra fiscal que liberó a delincuentes [VIDEO]

En medio del estado de emergencia por el coronavirus, la presentadora Lorena Álvarez criticó al Fiscal provincial penal de Lima, Marco Guzmán Baca, quien según los documentos presentados en Latina Noticias, puso en libertad a tres delincuentes que asaltaron a una mujer, para "evitar poner en peligro la salud de los detenidos".

"Qué buena gente el fiscal, resulta que los está cuidando del coronavirus, pobres ángeles se pueden contagiar, mientras tanto que sigan asaltando pues ¡Cómo vamos a afectar sus derechos humanos! Siempre los derechos para los delincuentes ¿Y para las personas?", expresó la conocida periodista.

Asimismo, la conductora de Latina aprovechó para destacar el trabajo que está realizando la Policía Nacional, institución que se encarga de capturar a los criminales para presentarlos ante los tribunales.

"Entonces mejor que la Policía no trabaje que no capture a nadie porque si no se va quedar nadie en prisión preventiva, entonces por las puras están trabajando. La policía se arriesga haciendo las capturas, los operativos, el trabajo de inteligencia para que no pase nada", indicó Álvarez.

De igual manera, Lorena Álvarez aseguró que "antes de la pandemia, de cada diez delincuentes que detenía los agentes, nueve regresaban a las calles, ahora oficialmente son 10 de 10, por las puras está trabajando la Policía, cuando la justicia no ayuda, más bien empodera al delincuente como siempre".

