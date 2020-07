Proponen colecta para que Mayra Couto se quede en Cuba para siempre

La actriz Mayra Couto, quien ha sido noticia desde que denunció públicamente de acoso a su excompañero de Al fondo hay sitio, Andrés Wiese, realizó un comentario en Twitter y algunos usuarios solicitaron que se quede en Cuba.

La artista aseguró que hay usuarios que le piden hablar mal de Cuba, pero que ella jamás haría eso porque se siente muy agradecida con el país centroamericano. Es más, explicó por qué está cómoda allá.

"Pongo un tuit sobre Cuba y ya quieren que hable mal de este país. Busquen en Internet. Yo no estoy para eso. Cuba me ha dado mucho, así como Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Solo voy a decirles que mi tratamiento de tres meses aquí me cuesta 2 dólares y en Perú 300", reveló Couto.

Ante esa publicación, hubo un detractor que le respondió y le pidió que se quede allí para siempre, generando cierta incomodidad en la actriz, que no dudó en responderle y pedirle que él le pague su estadía.

"Me puedo quedar aquí, pero no cambia nada. Espera, ¿me vas a depositar por quedarme aquí? Si pierdo mi residencia cubana tendría que estar como turista y eso sí es caro. ¿Podrás pagarlo?", escribió.

Tras esa respuesta, hubo un usuario que incentivó a que se haga una colecta para recaudar fondos y así la actriz pueda quedarse en Cuba.

Aquella idea de recaudar dinero para que Mayra Couto no vuelva al Perú fue mal vista por la mayoría de sus fanáticos, quienes criticaron al que dio la iniciativa.

¿Quién es Mayra Couto?

Mayra es una actriz que encarnó al personaje de Grace en la serie Al fondo hay sitio transmitida por América Televisión. Ella se volvió popularmente conocida por esta producción donde personificó a una joven enamorada de Nicolás, Andrés Wiese en la vida real.