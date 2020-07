'Tenchy' Ugaz acusa a Sara Manrique de no dejarlo ver a su hija [VIDEO]

Manuel 'Tenchy' Ugaz reapareció pero no en las canchas. El defensor peruano mostró su indignación en el programa de espectáculos Magaly TV, la firme, al revelar que su exesposa Sara Manrique, no lo deja ver a su menor hija de 12 años. En cámaras de televisión, contó aquel problema que viene atravesando desde hace cinco meses.

Por otro lado, Sara Manrique le exige que pague S/ 2000 en alimentos, pero debido a que no tiene trabajo, pidió reducir la pensión a S/ 1500. Dichas afirmaciones, hicieron que Magaly Medina cuestionara el accionar de la exmodelo.

“Yo le digo: ‘Sara, yo no puedo pasarte S/ 2000 mensuales. Tú sabes que estoy en un lugar donde sí me contratan en buena hora porque me sigo cuidando y llevo la vida de un futbolista profesional. Te voy a pasas S/ 1500 mensuales’, nunca me contestó ni sí, ni no. Había buena comunicación, así le iba pasando mensualmente S/1500”, contó ‘Tenchy’ Ugaz.

“Me tiene preocupado como padre ver a mi hija de 12 años convivir con una persona así. Yo no creo que mi hija tenga apagado el teléfono tantos días, a esa edad los niños paran pidiendo el teléfono para comunicarse con sus amigos del colegio. No me explico por qué tanto egoísmo de que no pueda ver a mi hija”, señaló.

“Siento mucha impotencia, quiero compartir tiempo con mi hija, jugar, llevarla a un entrenamiento. Quiero ver crecer a mi hija”, agregó.