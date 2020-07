'Melcochita' anuncia su candidatura al Congreso de la República

Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara que las elecciones presidenciales para la etapa 2021-2026 serán en abril del próximo año, Pablo Villanueva, o más conocido en el mundo artístico como 'Melcochita', anunció su candidatura al Congreso de la República.

El experimentado artista sostuvo que será la voz de los artistas ya que no la pasan nada bien con la crisis económica que azota a nuestro país por culpa de la pandemia.

“Ya basta de injusticias contra mis hermanos artistas, necesitamos a alguien que los defienda y yo seré esa persona”, expresó 'Melcochita'.

Asimismo, indicó las ansias que tiene por representar desde un curul a todos los artistas del Perú. "Desde hace años me invitan muchos partidos. Ahora me llamó un movimiento que se llama 'Perú Crece' y está liderado por uno de mi color, ya es la hora de los morochos", señaló al diario El Popular.

"Estoy recontrabañado en aceite, además qué pueden decir de mí. No le robé a nadie, soy honesto y trabajador", contestó cuando le preguntaron por las críticas que recibiría al postular al Congreso. "Por Dios, PPK fue presidente a los 80 años. Estoy recontralúcido, no me falla nada, solo quiero servir al país", aseveró.

De otro lado, el popular cómico le dedicó unas palabras a su esposa Monserrate Seminario. “Ella es mi otra mitad, la mujer que me comprende y me cuida todos los días. Con ella estaré hasta el fin de mis días”, puntualizó.