Ronda Rousey recuerda a Dragon Ball: "¿Soy yo o los saibamans se parecen a los Cell Juniors?"

Ronda Rousey, es una seguidora confesa de Dragon Ball y siempre ha manifestado una gran admiración por Vegeta, a quien lo considera como el mejor personaje del anime. Ella explicó que la mayoría prefiere a Kakaroto porque es puro de corazón, pero ella resaltó que el papá de Trunks es más divertido.

'Rowdy' continúa recordando a la serie animada japonesa. En esta oportunidad, mediante su cuenta de Twitter, ella se cuestionó la gran similitud entre dos villanos que causaron muchos problemas a los guerreros Z.

"¿Soy yo o los Saibamans y los Cells Jrs se parecen? Honestamente, iría por la tercera vez ¿Quienes serían tus pequeños secuaces?" preguntó la expeleadora de la WWE y UFC a sus seguidores, quienes no dudaron en responder.

Is is me or are the cybermen and cell juniors the same gimmick? Honestly I’d go for it a 3rd time 😂 who would your tiny henchmen be? pic.twitter.com/EpPfMPTKMi