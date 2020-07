Shirley Arica y su curioso mensaje tras pelea de Jean Deza y Jossmery Toledo

Luego de una serie de revelaciones del programa de Magaly Medina, todo hace indicar que la relación entre Jean Deza y Jossmery Toledo no pasa por un buen momento. Incluso, no se puede afirmar que ambos sigan manteniendo una relación.

Según este programa, los dos enamorados se han dejado de seguir en redes sociales, evidenciando una pelea o ruptura provocado luego de que el futbolista viajara a Juliaca para integrarse a las filas del Deportivo Binacional.

Mientras muchos se hacían varias hipótesis al respecto, había quienes esperaban alguna reacción de Shirley Arica —expareja de Deza—, la cual finalmente llegó está mañana a través de su cuenta de Instagram.

La 'chica Realidad' subió una sexy fotografía suya, como es costumbre, pero lo que llamó más la atención fue el misterioso mensaje que escribió en la descripción de la publicación.

"Me gusta la exclusividad. Si lo que yo puedo tener de ti lo puede tener cualquiera, no me interesa", escribió la modelo.

Estas palabras han despertado una gran incertidumbre entre sus fanáticos, quienes creen que sería una indirecta para Jossmery Toledo y Jean Deza.

Por otro lado, hay otros que consideran que esa frase podría ser dedicada a alguien más y que Shirley Arica podría estar en algunas salidas con alguien nuevo.