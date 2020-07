Ivana Yturbe a Mario Irivarren: "No hablaba con él hace tiempo y me puse nerviosa"

Como se recuerda, Beto da Silva e Ivana Yturbe finalizaron su romance hace algunos días. La modelo lució su soltería en redes sociales y el jugador de Alianza Lima optó por eliminar la foto que tenía junto a ella en su cuenta de Instagram.

Es así como durante la emisión del reality Esto es guerra, los productores le prepararon una "sorpresa": la presencia de Mario Irivarren. Ello dejó perpleja a la joven modelo, que no supo qué hacer y acaparó la atención de todos los espectadores.

Luego, en el programa En boca de todos, Ivana Yturbe fue citada y consultada sobre el momento que pasó con el también conocido como la 'Calabera coqueta'.

“Obviamente fue factor sorpresa que justo me toque Mario Irivarren por la videollamada. No hablaba con él hace tiempo y me puse nerviosa porque él me negó y quería ganar el punto para los retadores”, dijo.

Eso sí, Ivana Yturbe descartó que su nerviosismo haya sido por algo en particular. “Nerviosa me pongo cada vez que ponen en los versus porque obviamente quiero hacer punto para los retadores, pero no fue por nada en especial”, precisó.

Cabe mencionar que a principios de año ambos personajes fueron el foco de atención, dado que se especulaba sobre una posible reconciliación al demostrarse que se enviaban cariñosos mensajes en redes sociales.