Janet Barboza sobre resultado positivo de Magaly: "Debe aislarse para proteger a su equipo de trabajo"

Magaly Medina anunció el último viernes que dio positivo a un test de coronavirus y condujo su programa en su domicilio. Ella recalcó que junto a su equipo han decidido producir el espacio televisivo desde su casa con todas las precauciones del caso.

No obstante, Janet Barboza criticó, mediante su cuenta oficial de Twitter, la actitud de la comunicadora. “Magaly Medina infectada de COVID-19, sale al aire campante minimizando una enfermedad que está matando a miles. Estoy en shock con el grado de indiferencia con los contagiados y víctimas, esto es peor que la novela mas terrorífica de Stephen King”, escribió

Asimismo, señaló que la periodista debe acatar con el aislamiento obligatorio para no exponer a los trabajadores “¡El #COVID-19 es una enfermedad que mata! Ella y su esposo hicieron y salieron a reuniones exponiéndose y exponiendo. Considero que por seguridad a su equipo de trabajo que son seres humanos con familia, ella debe aislarse completamente o habrá lamentos #RespetoALaVida”, agregó en otro tuit.

Es importante mencionar que la popular 'Rulitos' mencionó en su red social que la comunicadora de espectáculos había dado positivo a la prueba de coronavirus. No obstante, borró la publicación minutos después.

"Fuentes oficiales me informan que Magaly tiene COVID-19 y que igualmente hoy irá a su programa con un equipo muy reducido que ya tuvo la enfermedad, También me dicen que ATV mandó un correo pidiendo que desalojen el canal después de las 6", escribió Barboza.

La periodista aún no se ha referido tras la palabras de Janet. No obstante, la conductora de Magaly TV, La Firme aseguró que no expone al contagio a sus compañeros de trabajos y que no hace caso a sus detractores. "Me zurro en los comentarios de la gente malintencionada, acá estamos, todos acá somos familia COVID, el team COVID", sostuvo.