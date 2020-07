Tomás Angulo niega haberse infectado de la COVID-19: "Yo también soy positivo, pero para la vida" [VIDEO]

Magaly Medina declaró el último viernes que se infectó del coronavirus y que conducirá el programa desde su casa con todos los protocolos de seguridad para proteger a su equipo de trabajo. "Tengo que hacer la cuarentena hasta que los nuevos resultados me indiquen que estoy limpia”, sostuvo.

Ante la noticia, los seguidores del psicólogo Tomás Angulo se preocuparon por él ya que hace días ha asistido al set de Magaly Tv, La Firme. No obstante, el terapeuta se pronunció, mediante las redes sociales, que se encuentra bien de salud.

“Después de enterarme que Magaly Medina dio positivo y saber que mucha gente está preocupada por mí, debo decirles que... Yo también soy positivo, sí, siempre he sido positivo pero para la vida. Es que yo soy de Chincha, los chinchanos no nos enfermamos, Magaly es de Huacho, las huachanas no se enferman, no caen son guerreras”, expresó.

Asimismo, Tomás Angulo apoyó a la comunicadora de espectáculos tras las críticas de los usuarios. Él respaldó a la conductora por “no hacerse la víctima, ser fresca y firme”. “Desde aquí le mando un abrazo a ella, era lo que se tenía que decir y se dijo”, agregó.

Es importante mencionar que la periodista de ATV aseguró que no expone al contagio a sus compañeros de trabajos y no hace caso a sus detractores. "Me zurro en los comentarios de la gente malintencionada, acá estamos, todos acá somos familia COVID, el team COVID", sostuvo.