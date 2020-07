Esposa de Will Smith le confiesa que le fue infiel con amigo de su hijo [VIDEO]

Will y Jada Smith, la pareja causante de miles de memes sobre el amor y una de las más queridas de Hollywood, no atraviesa un buen momento. Hace unas semanas, el joven rapero August Alsina aseguró haber tenido un romance de dos años con la esposa del actor, noticia que causó repercusión en todos los medios internacionales.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, había señalado hace un tiempo el rapero, quien además afirmó que la relación ocurrió bajo el consentimiento de Will Smith.

Tras eso, la pareja negó rotundamente las declaraciones de Alsina, quien también es amigo del hijo de ellos, Jaden Smith. No obstante, y tras las convincentes declaraciones del joven, la dupla terminó juntándose para hablar cara a cara de lo sucedido.

Se sentaron en una mesa redonda para un show de Facebook. Allí, absolutamente solos, los actores comentaron por primera vez que la relación había terminado hace 5 años y ella admitió lo que ocurrió con el rapero. “Me metí un enredo con August”, expresó.

No obstante, Will no estaba conforme con dicha respuesta. Por lo que señaló: “¿Un enredo? (risas). Una relación”. Motivo por el cual a Jada no le quedó de otra que contar cómo sucedieron los hechos que sorprendieron al mundo entero.

“Hace 4 años y medio empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, comentó Jada.

“¿Y luego que hiciste, Jada?”, preguntó el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, añadió la actriz.

Finalmente, y tras haberse quitado el peso de la confesión, la pareja comentó que llevan casi 23 años de matrimonio y que lograron recomponer su relación tras una larga lucha. Aunque, ninguno explicó porque desmintieron en un principio el romance entre Jada y Alsina.

¿Quién es el rapero August Alsina?

August Alsin es un cantante y compositor de R&B y hip-hop que nació en Nueva Orleans en Estados Unidos el 03 de septiembre de 1992. Él debutó como profesional en 2012 con su canción "The Product".

En 2013, su sencillo “Ghetto” junto a Rich Homie Quan y se convirtió en una de los temas más escuchados en la radio urbana. Asimismo, un años después, lanzó “Make It Home” con Jeezy.

Will Smith presumiendo a su esposa

Todo Hollywood quedó asombrado ante la noticia de la infidelidad por parte de Jada Pinkett, ya que la pareja era una de las preferidas por todos en redes sociales. Tanto así, que en varias ocasiones Will Smith apareció presumiendo a su esposa y volviéndose viral por tales actos.

Will Smith y otros actores víctimas de infidelidad

Hollywood y las redes sociales quedaron asombradas tras revelarse que Will Smith había sido víctima de una infidelidad cometida por su esposa Jada Pinkett. La actriz lo engañó con el joven rapero August Alsina, quien a su vez es amigo del hijo de la pareja, Jaden Smith.

Por ello, acá te traemos otros personajes a los que también les pusieron los ‘cuernos’:

Robert Pattinson: El famoso actor que formó parte del elenco de Crepúsculo interpretando a Edward Cullen, también sufrió el dolor de la infidelidad cuando se enteró que su pareja en aquel entonces, Kristen Stewart, lo engañó con un director de cine.

Justin Timberlake: El reconocido cantante, actor, compositor, productor, entre otras cosas; no se escapó de ser víctima de una infidelidad. A pesar de la relación ideal que parecía tener con la famosa Britney Spears, ella terminó poniéndole los ‘cuernos’ con el actor Ben Affleck.

Nick Lachey: El cantante también compartió el triste destino que los anteriores mencionados. Conformaba junto a Jessica Simpson un matrimonio feliz, pero ella decidió engañarlo con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.