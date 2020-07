August Alsina: ¿Quién es el cantante con el que Jada le fue infiel a Will Smith?

Will Smith se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a que sus seguidores le han dado su respaldo luego que la esposa del actor, Jada Pinkett, confesara que le fue infiel con August Alsina, quien también es amigo del hijo de la pareja.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo de enredo con él Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, añadió actriz frente al artista de Hollywood que interpretó al 'Príncipe de rap'

Ante ellos, los usuarios en Twitter se preguntaron quién era el cantante August Alsina, quien además había declarado su "amor profundo" con Jada. “Me entregué totalmente a esa relación durante años", agregó y además aseguró que Will sabía de la relación.

¿Quién es August Alsina?

August Alsin es un cantante y compositor de R&B y hip-hop que nació en Nueva Orleans en Estados Unidos el 03 de septiembre de 1992. Él debutó como profesional en 2012 con su canción "The Product".

En 2013, su sencillo “Ghetto” junto a Rich Homie Quan y se convirtió en una de los temas más escuchados en la radio urbana. Asimismo, un años después, lanzó “Make It Home” con Jeezy

Jada Pinkett, admitió que hace 4 años empezó una amistad con Agust. "Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, explicó.

Will Smith y otros actores víctimas de infidelidad

El mundo del espectáculo quedó sin palabras tras enterarse que Will Smith había sido víctima de una infidelidad cometida por su esposa Jada Pinkett. La actriz lo engañó con el rapero August Alsina, quien a su vez es amigo del hijo de la pareja, Jaden Smith.

Por ello, acá te traemos otros personajes a los que también les pusieron los ‘cuernos’:

Robert Pattinson: El famoso actor que formó parte del elenco de Crepúsculo interpretando a Edward Cullen, también sufrió el dolor de la infidelidad cuando se enteró que su pareja en aquel entonces, Kristen Stewart, lo engañó con un director de cine.

Justin Timberlake: El reconocido cantante, actor, compositor, productor, entre otras cosas; no se escapó de ser víctima de una infidelidad. A pesar de la relación ideal que parecía tener con la famosa Britney Spears, ella terminó poniéndole los ‘cuernos’ con el actor Ben Affleck.

Nick Lachey: El cantante también compartió el triste destino que los anteriores mencionados. Conformaba junto a Jessica Simpson un matrimonio feliz, pero ella decidió engañarlo con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.