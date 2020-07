Will Smith se quiebra frente a cámaras por infidelidad de su esposa [VIDEO]

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith son noticia en todo el mundo tras su presentación en el espacio Red Table Talk, donde la actriz hizo una fuerte revelación sobre su matrimonio con el talentoso artista.

Jada Pinkett Smith señaló que le fue infiel a Will Smith con el rapero August Alsina, amigo de Jaden Smith, hijo del matrimonio. Esta confesión ya era de conocimiento del actor; sin embargo, puso un rostro desencajado al hacerse pública la noticia.

"Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, de hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo", sostuvo la esposa de Will Smith.

Posteriormente, dijo algo que no gustó del todo al actor. "Me metí un enredo con August", dijo Jada. Al escuchar esto, Will Smith agregó: "¿Un enredo? (risas). Una relación".

Tras la confesión pública, Will Smith mostró su rostro desencajado hasta que la entrevista llegó a su fin. Al parecer, al actor aún le afecta este tema.

Como era de esperarse, el nombre de la pareja Smith se volvió tendencia en todas las redes sociales. La gran mayoría de internautas mandaron mensajes de apoyo al cantante.

August Alsina: ¿Quién es el rapero con el que Jada le fue infiel a Will Smith?

August Alsin es un cantante y compositor de R&B y hip-hop que nació en Nueva Orleans en Estados Unidos el 03 de septiembre de 1992. Él debutó como profesional en 2012 con su canción "The Product".

En 2013, su sencillo “Ghetto” junto a Rich Homie Quan y se convirtió en una de los temas más escuchados en la radio urbana. Asimismo, un años después, lanzó “Make It Home” con Jeezy.

¿Will Smith y Margot Robbie juntos?

En medio de la conversación de Will Smith y Jada, el actor alarmó a toda la prensa de espectáculos al asegurar que habían "cometido errores sin miedo a perder a su familia". Aquella frase fue el detonante para que los medios internacionales especularan sobre un posible romance que tuvo el actor.

Margot Robbie fue la personaje que se coló en esta trama de nunca acabar e inmediatamente fue tendencia en las redes sociales, ya que la bella actriz participó junto a Will Smith en la película "Focus: maestros de la estafa".

Twitter estalló con miles de comentarios luego de que ambas figuras sean relacionadas por los usuarios sobre un posible romance. Cabe precisar, que este rumor nació en el 2015, cuando las estrellas de Hollywood estuvieron en la fiesta de final de rodaje.

En su momento, Margot Robbie desmintió cualquier tipo de vinculación hacia el requerido actor: “No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”.

Will Smith y otros actores víctimas de infidelidad

El mundo quedó asombrado tras revelarse que Will Smith había sido víctima de una infidelidad cometida por su esposa Jada Pinkett. La actriz lo engañó con el rapero August Alsina, quien a su vez es amigo del hijo de la pareja, Jaden Smith.

Por ello, acá te traemos otros personajes a los que también les pusieron los ‘cuernos’:

Robert Pattinson: El famoso actor que formó parte del elenco de Crepúsculo interpretando a Edward Cullen, también sufrió el dolor de la infidelidad cuando se enteró que su pareja en aquel entonces, Kristen Stewart, lo engañó con un director de cine.

Justin Timberlake: El reconocido cantante, actor, compositor, productor, entre otras cosas; no se escapó de ser víctima de una infidelidad. A pesar de la relación ideal que parecía tener con la famosa Britney Spears, ella terminó poniéndole los ‘cuernos’ con el actor Ben Affleck.

Nick Lachey: El cantante también compartió el triste destino que los anteriores mencionados. Conformaba junto a Jessica Simpson un matrimonio feliz, pero ella decidió engañarlo con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.

Will Smith presumiendo a su esposa

Todo Hollywood quedó asombrado ante la noticia de la infidelidad cometida por parte de Jada Pinkett, ya que la pareja era una de las preferidas por todos en redes sociales. Esto debido a que, en más de una oportunidad, Will Smith apareció presumiendo a su esposa y demostrando su amor por ella.