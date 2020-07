Will Smith y las veces que presumió a su esposa frente al mundo [FOTOS]

Will Smith recibió el respaldo de sus seguidores en las redes sociales luego que su esposa, Jada Pinkett, le confesara que le fue infiel con el el rapero August Alsina. Ellos revelaron que "pasaron por momentos complicados" y ambos se habían separado cuando la actriz inició una relación con el amigo de su hijo.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, mencionó la artista.

Los fanáticos de la pareja se sorprendieron con estas declaraciones, pues los consideraba con uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Incluso, el 'Príncipe del rap' siempre presumía a Pinkett en cada ceremonia que asistían.

La primera de ellas fue la SAG Award que se organizó en enero del 2007 y durante el paseo por la alfombra roja, todos los reflectores y cámaras enfocaron a Will Smith quien presentó a su esposa en un gesto muy romántico. Los seguidores del actor lo aplaudieron por el emotivo detalle. Él llevaba un terno negro mientras que Jada Pinkett lucía un vestido rosado.

Ocho año después en los Grammy Latino, la pareja volvió a robarse la atención de los periodista. La actriz desfiló con una vestimenta transparente y, por su parte, el 'Príncipe del rap' llevaba un esmoquin oscuro.

En los NAACP Image Awards del 2017 fue la última vez que se presenció este gesto de Will a su esposa. Ellos mostraban ser un sólido matrimonio y se consolidaron con una de las más queridas del cine.