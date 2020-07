¿Recuerdas a Larissa Riquelme? Conoce cómo luce la 'Novia del Mundial' 10 años después

Hace 10 años precisamente se realizaba la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, y uno de los motivos por los que también es recordada dicha edición es por Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que encantó a todos con su belleza y la manera de alentar a su selección, tanto así que se ganó el título de la ‘Novia del Mundial’.

Ahora, tras una década de dicho certamen, la mujer de 35 años de edad publicó en Instagram un recuerdo de lo que fue su momento de fama. “Hoy, aproximadamente en este horario, los medios internacionales se preguntaban: ‘¿Quién es esta hermosa paraguaya que está robando suspiros?’ ¡Varios medios como As, Marca y otros de España me daban portadas! ¡Jamás me hubiera imaginado! Hoy, 10 años”, expresó la paraguaya.

Foto: Instagram.

Sin embargo, no muchos saben qué fue de la vida de la modelo tras la fama adquirida durante el certamen internacional. Ocurre que, tras ello, Larissa Riquelme viajó por diferentes países latinoamericanos y estuvo en varios programas de televisión e incluso le hicieron reportajes en Perú, donde también tuvo su estadía.

La modelo también llegó a desnudarse para la famosa revista Playboy y en 2011 la contrataron para el conocido programa de Bailando por un Sueño, en Argentina. Asimismo, mantuvo una relación sentimental con Jonathan Fabbro, un exfutbolista paraguayo que militó en River Plate y Boca Juniors.

No obstante, no todo fue bueno en su vida, debido a que su fama cayó debido una denuncia hacia su novio por abuso sexual y una condena de 14 años de prisión preventiva al exdeportista, lo que la alejó de las cámaras por un buen tiempo.

Pese a eso, la fémina supo reponerse y siguió siendo mediática en su país, donde ha participado en distintos programas de televisión e incluso incursionó en el mundo del teatro. Además, tuvo tres hijos y son con quienes vive actualmente.

Foto: Instagram.

Finalmente, la modelo reapareció a nivel internacional en la Copa América de Brasil 2019, donde volvió a mostrarse eufórica en los partidos de la selección paraguaya y muchos la consideraban la cábala con la que pudieron llegar hasta cuartos de final antes de caer con el país anfitrión.