Will Smith tras enterarse que Jada Pinkett le fue infiel: “Yo puedo amarte a pesar de todo”

Will Smith es tendencia mundial y no precisamente por el estreno de algunas de sus taquilleras películas, sino porque su esposa Jada Pinkett Smith, confesara públicamente su infidelidad durante su programa Red Table Talks, que se trasmite a través de Facebook.

Sucede que la famosa pareja dio a conocer que hace cinco años, su relación atravesó por una crisis y como consecuencia de ello, Jada Pinkett mantuvo una aventura con August Alsina, amigo de su hijo.

Este episodio que la pareja mantuvo en secreto durante todo este tiempo, fue revelado por la esposa de Will Smith y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, lejos de parecer una infidelidad, este hecho que ya era de conocimiento de ambos, fue consensuado por el actor, que según el propio Alsina, siempre estuvo al tanto de la relación extramatrimonial

Jada Pinkett confiesa infidelidad a Will Smith

Durante la confesión Jada Pinkett indicó como se inició la relación con Alsina y como de ser amigos pasaron a tener algo más:

“Hace cuatro años y medio o cuatro empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental”, manifestó.

Luego agregó: "A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”.

Ante aquella revelación tan íntima de la pareja, Will Smith nuevamente dio gala de su elegancia y caballerosidad con una respuesta que dejó asombrado a todos profesando nuevamente el amor que tiene hacia su esposa. "Yo puedo amarte a pesar de todo”.

Después, la pareja choco los puños y dijo entre risas "vivimos juntos, morimos juntos. Matrimonio malo de por vida”, para finalmente coincidir en que no quieren volver a atravesar por un episodio similar en la actualidad. “No quiero volver a pasar por esto nunca más".