Will Smith se pelea con 50 Cent por burlarse de su esposa infiel [FOTO]

Will Smith no suele tener un lenguaje inapropiado frente a sus seguidores y menos con grandes celebridades, pero el actor no toleró que el rapero 50 Cent se burle de su esposa, Jada Pinkett Smith, a través de su cuenta oficial de Instagram.

El productor musical publicó un mensaje privado entre él y el actor de Hollywood, el último sábado por la mañana. En la imagen se puede apreciar como el cantante le pregunta sobre la última edición de la serie de Facebook Watch, Red Table Talk.

Entre las series de mensajes, 50 Cent mostró preocupación a los sucedido el último viernes, a lo que el actor le contestó que todo estaba bien y apreciaba su interés hacia él.

"Pero, ¿por qué te dice que está en un programa para que todos lo vean? pregunta el cantante, a lo que Will responde: "Rompimos, así que ella se enfocó en ella y yo en mi".

El tono de la conversación cambió cuando el rapero de 45 años agregó: "Entonces ella dijo que solo ella puede dar permiso para que alguien la entretenga", a lo que Will Smith lo insultó con un simple "jódete 50".

Jada Pinkett confiesa infidelidad a Will Smith

Durante la confesión, Jada Pinkett indicó como se inició la relación con Alsina y como de ser amigos pasaron a tener algo más.

“Hace cuatro años y medio o cuatro empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental”, manifestó.