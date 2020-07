Sheyla Rojas se burla en vivo de Nicola Porcella y lo llama el "Cornelio número uno" [VIDEO]

Nicola Porcella, mediante una entrevista en México, confesó que una expareja "que es conocida" en nuestro país le fue infiel. "Me enteré después porque me terminó y dije 'qué raro, algo raro hay' porque regresó de un viaje y me terminó", explicó el competidor de Guerreros 2020.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con la sorpresiva declaración del popular 'chico reality'. Y, aunque Porcella no reveló el nombre, los cibernautas indicaron que se trataría de Angie Arizaga, quien viajó a Rusia para cubrir la Copa del Mundo 2018.

Frente a esto, el polémico personaje Ricardo Zuñiga, más conocido como Zorro Zupe, confirmó a la página Instarándula que la popular 'Negrita' le fue infiel a su amigo. "Nicola fue el más cornudo de Rusia 2018, sino que como es un huev***** perdonó otra vez", expresó.

Ahora Sheyla Rojas, conductora de Estás en todas, desató furor en redes sociales al llamar 'Cornelio' a Nicola Porcella. Esto sucedió cuando su compañero 'Choca' Mandros presentaba una nota en el mencionado espacio televisivo.

"Vamos a hablar de las producciones de México, de Nicola Porcella que está por allá", señaló Mandros. Tras ello, Rojas intervino. "Nicola Porcella 'Cornelio'… El 'Cornelio' número uno", manifestó entre risas.

Luego, Sheyla Rojas advirtió que solo estaba bromeando. "Le hemos hecho una bromita de 'Cornelio' (...) Son bromas obviamente, con Nicola nos conocemos muchos años. Y por Angie (Arizaga) también porque las fans de Angie son bien intensas", aclaró.