Magaly Medina es denunciada por el delito de propagación de enfermedades

Magaly Medina afronta una nueva denuncia. En esta ocasión, la conductora del canal ATV fue denunciada ante el Ministerio Público por exponerse después de dar positivo a una prueba por COVID-19.

De acuerdo con el parte, Magaly Medina habría violado el artículo 289 del Código Penal. También se pudo saber que la acusación la hizo el periodista Alfredo Vignolo en la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro.

¿De qué trata el artículo 289?

El artículo 289 del Código Penal indica que "el que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años".

Magaly Medina podría volver a prisión

Según el abogado penalista Stefano Miranda, Magaly Medina tendría serios problemas por no respetar las normas de seguridad en la última emisión de su programa. "La señora Medina podría afrontar el delito por la exposición al peligro de las personas ante un inminente daño, estipulado en el artículo 125 del código y que está penado desde 1 a 4 años de cárcel", explicó.

De igual manera, Stefano Miranda señaló que la popular 'Urraca' "podría ser culpada del delito de propagación de enfermedades contagiosas, estipulado en el art. 289 del código y que está penado desde 3 a 10 años de cárcel".

Magaly Medina confirma caso de COVID-19

Magaly Medina confirmó mediante su espacio televisivo que contrajo el coronavirus al dar positivo a la prueba del hisopado. "Debo decir que soy una chola recia. Me empezó como una fiebre el lunes, el martes sí me sentí con congestión, con fiebre alta y tuve que quedarme en casa y no hice programa. El miércoles me sentí mejor, pero por una cuestión de cuidarse me hice la prueba molecular y me dieron los resultados anoche", expresó Medina Vela en 'Magaly TV: la firme'.