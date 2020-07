Reinaldo Dos Santos vaticina que Paolo Guerrero y Alondra García Miró tendrán un hijo [VIDEO]

El rumor de que Alondra García Miró estaría embarazada de Paolo Guerrero empezó a circular en las redes sociales luego de que ella misma subiera una historia en la que dejo ver una aparente 'pancita', provocando la sorpresa en miles de peruanos.

Aquellas habladurías se acrecentaron con las declaraciones del conocido vidente brasileño Reinaldo Dos Santos, quien ha afirmado que, evidentemente, el delantero nacional tendrá un hijo en el 2021 con su actual pareja.

"Yo siempre he hablado que Paolo Guerrero tendrá un heredero en el 2021 y esa profecía sigue de pie. Tendrá un hijo el próximo año", dijo el 'Profeta de América'.

Para cumplirse su predicción, Alondra García ya podría estar embarazada y al ser consultado sobre ello, Dos Santos lanzó una frase que generó muchísima expectativa en todo el país.

"Si no está embarazada ahorita, lo estará en los próximos meses o semanas. Yo no me dejo llevar por alguna foto sino por lo que veo", confirmó el brasileño.

Como se sabe, no es la primera vez que se habla al respecto. Es más, la madre del atacante del Inter de Porto Alegre siempre se ha mostrado aceptando esta relación y desea que perdure con un matrimonio.