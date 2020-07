Alan Diez y su consejo a Magaly Medina: "Lo que mejor te viene es el reposo absoluto"

Magaly Medina continúa generando polémica por seguir emitiendo su programa de espectáculos desde casa pese a estar contagiada por el nuevo coronavirus. Incluso, la figura de ATV fue denunciada ante el Ministerio Público por el delito de propagación de enfermedades.

Ante ello, el locutor Alan Diez alzó su voz para pronunciarse al respecto. "Tenemos que dar el ejemplo como comunicadores. Magaly hoy está con la COVID-19 lamentablemente, como miles de personas. Los médicos recomiendan descanso absoluto y aislamiento total en casa (en estos casos). Entonces, al verla en la tele, nos preocupa", comenzó señalando.

De igual manera, el comunicador remarcó que no tildará a la popular 'Urraca' como "irresponsable" por contagiarse de la COVID-19, ya que le puede suceder a cualquier persona.

"Si el doctor nos dice que no podemos tener ajetreos y solo reposo absoluto, entonces, Magaly, me parece que lo que mejor te viene a ti en este momento es el reposo absoluto. No soy médico, pero te lo digo de ser humano a ser humano", sostuvo Diez en Somos Capital.

En tanto, Alan Diez también recordó que Magaly Medina, quien desmintió que haya sido retirada de ATV, criticó a los ciudadanos que incumplían la cuarentena. "Cuando empezó la cuarentena Magaly le decía a las personas que no acataban el aislamiento: 'cómo vas a estar en la calle, ponte mascarilla'. Entonces Magaly, hoy, lamentablemente, estás en esa vereda de infectados y lo que te pedimos de verdad es que te aísles 14 días para que no expongas a tu familia y puedas recuperarte", expresó el narrador deportivo.

"Pedimos que te recuperes y lo hagas bien, por el bien de tu esposo, tu familia y la gente que te sigue. No creo que el canal se moleste porque no sales 14 días al aire. Los auspiciadores sabrán (entender) porque tú eres irremplazable en tu programa", sentenció Alan Diez.