Will Smith y Jada Pinkett de vacaciones en lujoso resort tras escándalo mediático

Will Smith tomó la radical decisión de dejar atrás las habladurías de la prensa y se fue de vacaciones con su esposa Jada Pinkett, quien había confesado serle infiel con el rapero August Alsina, a Las Bahamas.

Smith y su esposa no están hospedados en cualquier resort de Bahamas, sino en uno que es propiedad de Tiger Woods y donde la tarifa no baja de 3000 dólares por noche. Un lujo que pocos pueden darse y mucho menos en esta época de coronavirus.

Will Smith y Jada Pinkett se escaparon del foco de la prensa de su país, pero no de los 'paparazzis' que hay en el mundo. Por tal motivo, se cree que el actor estadounidense y su esposa están hospedados en el complejo Albany.

Según informa el portal PageSix, las habitaciones por noche tienen un valor de US$ 3 mil y las residencias privadas alrededor de US$ 5 mil. Albany es propiedad del golfista Tiger Woods.

Asimismo, medios internacionales apuntan que la pareja se habría escapado con su hija Willow, de 19 años, que siempre los apoyó. Los tres tomaron el primer avión a Las Bahamas tras hacerse pública la confirmación de infidelidad por parte de Jada Pinkett.

Con información de The Mirror de Inglaterra, Will Smith no habría elegido dicho complejo por pura casualidad, debido a que es miembro de golf en el famoso resort y quiere olvidarse de todo.