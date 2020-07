Jazmín Pinedo y Gino Assereto la pasan juntos tras ampay con Jesús Neyra [VIDEO]

Dejaron atrás los problemas ocasionados hace algunos días. Jazmín Pinedo y Gino Assereto sorprendieron a todos sus seguidores de Instagram al aparecer juntos en un reciente video. Ambos habrían volteado la pagina y reencontrado para dedicarle tiempo a su familia.

Como se recuerda, la 'Chinita' fue ampayada por las cámaras de Magaly TV, la firme y se descubrió que se había visto con el actor Jesús Neyra, su expareja. Las críticas se hicieron presentes por parte de los usuarios, teniendo lamentables calificativos hacia la modelo peruana.

En medio del escándalo, el ‘Tiburón’ Assereto evitó hablar sobre el tan comentado tema. Sin embargo, comenzó a compartir ciertas publicaciones en su cuenta de Instagram donde mostraba que se sentía afectado emocionalmente por lo que había ocurrido.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales”, se lee en la primera parte de la extensa publicación.

“Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo. No me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente”, culmina el integrante de Esto es guerra.