Patty Wong llora en vivo al contar la gran cantidad de personas que le solicitan trabajo [VIDEO]

Patty Wong ha acaparado la atención de los medios y de los ciudadanos peruanos al revelar que no despidió a sus trabajadores durante la cuarentena por coronavirus pese a no haber generado ingresos, convirtiéndose en un ejemplo para muchos otros empresarios.

La exmodelo acudió al programa Punto final de Latina para seguir dando detalles de su experiencia en estos últimos meses, pero una pregunta de Mónica Delta la puso en jaque sentimentalmente y sus lágrimas comenzaron a emanar de sus ojos.

La conductora de este espacios televisivo le resaltó que algunas personas pueden creer que todo lo que dice y hace es para conseguir cierta publicidad a favor suyo y de su local dedicado a la venta de chifa.

Al responder dicha interrogante, Patty Wong se quebró y contó que muchísimas personas le han escrito a sus redes sociales para pedirle un puesto de trabajo.

"La gente no entiende lo que estamos pasando y la cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo es grande. Unas 300 o 400 personas me escriben porque están quebrados", reveló.

Por último, resaltó que esta situación es muy complicada pero la unión de todos será determinante para que podamos salir bien librados.

"De verdad es muy difícil la situación que estamos pasando, no somos un país europeo. Es un momento que marcará historia", especificó.