Shirley Arica publica misterioso mensaje: "Mente y corazón para una sola persona"

Tras conocerse la situación del romance entre Jean Deza y Jossmery Toledo, los usuarios en redes sociales han estado atentos a cualquier mensaje de alguno de los dos, pero también han estado siguiendo de cerca las publicaciones de Shirley Arica, debido a que a inicios de año el futbolista y ella tuvieron un pequeño amorío.

Este lunes las redes se encendieron con una foto publicada por la modelo en Instagram, en la que sale muy feliz y dedica un curioso mensaje que parece indicar que se encuentra involucrada en un romance, aunque bien podría ser para su hija.

“Mente y corazón para solo una persona”, se lee en la publicación. No obstante, a pesar de que no se sabe para quién es, los seguidores de Shirley Arica comenzaron a especular que podría ser para un nuevo pretendiente, ya que en la foto no aparece su pequeña niña como para pensar que va dirigido a ella.

Acto seguido, y tras la falta de respuesta por parte de la modelo, sus seguidores soltaron el nombre de Jean Deza, ya que el ex Alianza Lima tuvo varios problemas en los primeros meses del año debido a escapadas nocturnas que tenía con ella.

Sin embargo, Shirley Arica no ha dado más indicios y sigue dedicándose a su labor de madre como ella misma lo expresó. Ya que, desea estar alejada de los escándalos y concentrarse quienes más quiere.