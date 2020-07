Tatiana Astengo defiende a Mayra Couto sobre su mensaje a la maternidad

Mayra Couto generó polémica el último lunes al compartir un mensaje polémico en su cuenta oficial de Twitter. En ello, se refería sobre el embarazo adolescente y planificación familiar. Sin embargo, usuarios criticaron la postura que impuso la actriz peruana que actualmente radica en Cuba.

“Yo no sé si quiero ser mamá porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mama me dicen que es verdad”, manifestó la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio en su cuenta de Instagram.

“Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, acotó.

Tras la ola de críticas por los usuarios, Tatiana Astengo defendió a carta cabal a Mayra Couto con un escueto mensaje en Twitter en respuesta a una publicación de la periodista Maribel Toledo-Ocampo.

“Asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Por eso es importante lo primero: querer, para así poder sobrellevarlo. Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”, señaló la comunicadora en sus redes.

La actriz no tardó en responder el mensaje de la periodista con la siguiente frase: “Que la gente sigue romantizando el hecho ser madre”.