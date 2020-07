Adolfo Bolívar felicita a Patty Wong: "Que los otros critiquen, yo estoy contigo" [VIDEO]

Patty Wong se convirtió en tendencia en los últimos días debido a las distintas felicitaciones que ha recibido por continuar apoyando a sus trabajadores durante la cuarentena pese a no tener ganancias. Ella también comentó que pasó una infancia muy complicada y, por eso, entiende a los demás.

Asimismo, la empresaria invitó a las personas que quedaron desempleadas por la pandemia a llamarla para brindarles un puesto de labores. En ese contexto, el locutor Adolfo Bolívar alabó el buen gesto de la exmodelo de Habacilar.

“Lo loable de ella y lo empático es que sabiendo que ya estaba en pierde, como muchas empresas, se las ha fajado para que sus trabajadores no pasen las penurias que están pasando muchos”, señaló en su programa en Radio Capital.

Además, el conductor aseguró que Patty Wong está "enseñando lo que es tener humanidad. Tú para nosotros ya estás dentro de los ángeles de la solidaridad, dentro de los ángeles de los pobres, dentro de los ángeles de las personas que no necesitan que les den la espalda, sino más bien que les abran los brazos y que le digan estoy contigo”.

Adolfo Bolívar siguió felicitando a la dueña de una cadena de restaurantes. "Esto no es ser sobón, nos estás enseñando lo que es humanidad. (...) Que los otros critiquen, yo estoy contigo. Es la única manera de sacar adelante el país", señaló.

Patty Wong llora en vivo al contar la gran cantidad de personas que le solicitan trabajo

La exmodelo acudió al programa Punto final de Latina para seguir dando detalles de su experiencia en estos últimos meses. "La gente no entiende lo que estamos pasando y la cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo es grande. Unas 300 o 400 personas me escriben porque están quebrados", reveló.