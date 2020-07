Aída Martínez critica a gobernador regional de Arequipa: "No está haciendo absolutamente nada"

Arequipa registra más de 10 mil casos de coronavirus y la cifra de fallecidos a causa de esa enfermedad supera los 580. Asimismo, es la cuarta región con mayor índice de letalidad, según la sala situacional del Ministerio de Salud.

En ese momento complicado que vive en ese lugar, la modelo Aída Martínez se mostró muy preocupada e indignada por lo que está sucediendo en su ciudad natal. Por eso, criticó al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica.

“Es lamentable la situación que están pasando los arequipeños. El gobernador es un asco, es un desastre, no está haciendo absolutamente nada. Parece que está escondido en una guarida y ni si quiera ha salido a darle la cara al presidente. (…) Ni estoy allá para agarrar una pancarta, pararme frente a la municipalidad y decirle: ‘Llica, lárgate de acá”, señaló en una historia de su cuenta de Instagram.

La corredora de motocicletas también comentó que la 'Ciudad Blanca' se encuentra en caso y que urge de apoyo. Además, se sienta fastidiada porque la mayoría de centros de salud ya se encuentran llenos de pacientes.

“Estoy en Lima y me da mucha impotencia ver la situación que están pasando, con los hospitales colapsados, con la gente que se muere. La ciudad merece ponerse en orden, se necesita mucha ayuda”, mencionó

En el mismo sentido, ella aseguró que su familia se encuentra bien de salud. "Mi mamá y mis cuatro hermanos no tienen este virus, están sanos, respetando la cuarentena en Arequipa. Son falsos los rumores de que estaban infectados, cuando me contaron eso me asusté mucho porque esta enfermedad está matando a miles en el mundo”, concluyó