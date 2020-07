Juliana Oxenford defiende a Martín Vizcarra tras disculpas a Celia Capira [VIDEO]

Luego de que el presidente Martín Vizcarra pidiera disculpas a Celia Capira por no haberla escuchado durante su estancia en Arequipa, Juliana Oxenford lo respaldó y consideró reales sus palabras.

"Yo sí siento que sí son reales, son palabras sinceras. No creo que exista una persona capaz de no sensibilizarse con el dolor que se manifiesta en las imágenes protagonizadas por Celia Capira", comentó la periodista de ATV.

Sin embargo, también criticó a Vizcarra porque no hizo una buena revisión a todo el hospital de Arequipa, ciudad en la que la expansión del coronavirus está muy preocupante debido al aumento de casos.

"Hay que hacer un mea culpa y tuvieron una reacción tardía. Lo que no me parece es que el presidente diga que han encontrado una serie de deficiencias en Arequipa cuando no hizo todo el recorrido al hospital COVID-19", comentó.

Como se recuerda, Celia Capira corrió atrás del presidente el pasado domingo para pedirle ayuda para su esposo, quien se encontraba enfermo de coronavirus en una carpa del mencionado especial.

Lamentablemente, ayer el señor perdió la vida y hoy fue enterrado en un cementerio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en una ceremonia en la que participaron ocho personas.