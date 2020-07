Instagram: Ivana Yturbe posa desnuda en una cama y deja peculiar mensaje

Ivana Yturbe acapara nuevamente los ojos de la farándula. La modelo de 24 años sorprendió hace algunas horas tras compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram.

La participante de Esto es guerra 'incendió' la mañana al posar desnuda en una cama dejando un singular mensaje para sus más fieles seguidores.

"Buenos días", fue el peculiar mensaje que puso acompañado de la instantánea. Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar y abarrotaron con cientos de comentarios para la modelo.

Un detalle que no puede pasar por alto, es el 'me gusta' que Beto da Silva le dio a la acalorada fotografía. Hasta la fecha, no se sabe si ambos personajes han retomado su relación sentimental.

Cabe resaltar que hace algunos días publicó una fotografía de infarto en su red social, en la que se encontraba desnuda, pero minutos más tarde se arrepintió de dicho material y la eliminó, aunque varios fanáticos lograron verla.

La cuenta "Instarándula", especializada en noticias de espectáculos nacionales y figuras de la televisión, publicó la fotografía en sus historias con la censura respectiva.