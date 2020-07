Magaly Medina anuncia que volverá a la televisión "muy pronto" tras estar alejada por la COVID-19

Magaly Medina continúa dando de qué hablar. En esta oportunidad, la polémica conductora de espectáculos anunció mediante las redes sociales, como Facebook y Twitter, que volverá "muy pronto" a la televisión peruana.

Si bien no reveló la fecha de su retorno, Medina Vela enfatizó que regresará recargada para seguir informando a su público. "¿Me extrañaron? No me extrañen que regreso muy pronto a sus hogares", expresó a través de un video publicado por Magaly TV: la firme.

Cabe precisar que Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram indicó que no saldrá al aire por un tiempo tras contagiarse por coronavirus. "¿Me extrañan? Yo también los extraño. El canal y yo estamos evaluando cuándo vuelve el programa, pero regreso de todas maneras. Es una promesa", manifestó la popular 'Urraca'.

De igual manera, la figura de "ATV" agradeció a todas las personas que se están preocupando por su salud. "Gracias por sus saludos y por sus buenos deseos. Cuídense, los aprecio y quiero bastante ", agregó.

Magaly Medina se recupera del COVID-19

Magaly Medina sorprendió en la Internet tras colgar un video en el que se le ve haciendo ejercicios y demostrando que vencerá al COVID-19. "Hacer ejercicios es parte de mi rutina cotidiana desde hace muchos años y ahora sumamente recuperada, luego de dos semanas de descanso, volvemos con los ejercicios moderados. ¡Buen inicio de semana!", escribió en la descripción de su publicación.

Magaly Medina y su nuevo problema con la justicia

Magaly Medina, quien recibió críticas por seguir emitiendo su programa, fue denunciada ante el Ministerio Público por exponerse después de dar positivo al COVID-19. Según el parte, Medina Vela habría violado el artículo 289 del Código Penal.