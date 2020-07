Kenji Fujimori será candidato presidencial, según Reinaldo Dos Santos [VIDEO]

Durante un acostumbrado enlace en vivo con el programa En boca de todos de América TV, el vidente brasileño Reinaldo Dos Santos sorprendió a todos al confirmar que Kenji Fujimori será candidato presidencial en las siguientes elecciones.

Tula Rodríguez, conductora de este programa fue la encargada de hacer la siguiente pregunta: "¿Kenji Fujimori será presidente?", llamando la atención de todos los presentes en el set.

"Va a ser candidato presidencial", aseguró Dos Santos, ante la sorpresa de muchos que creían que se alejaría de la política. No obstante también tiene sus seguidores que lo apoyarán en una supuesta candidatura.

Además de tal predicción, Reinaldo Dos Santos confirmó que Kenji Fujimori aún no se convertirá en padre pese a las especulaciones de muchos.

"¿Sí será papá? Yo no veo eso, todavía no lo veo. Todavía no está en el horizonte de sucesos", reveló el 'Profeta de América'.

Como se recuerda, antes de finalizar la cuarentena, Kenji Fujimori y su novia de casaron en la Municipalidad de Miraflores, por lo que se pensó que en un futuro cercano traerían un niño al mundo.